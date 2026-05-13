Padrón llenará sus bares de ciencia con su estreno en el festival internacional Pint of Science

Pint of Science llega por primera vez a Padrón Cedida

El Concello de Padrón se suma por primera vez al festival Pint of Science, convirtiendo al pueblo, durante tres días, en un punto de encuentro entre ciencia y ciudadanía al transformar varios establecimentos de hostelería en escenarios en los que compartir conocimiento científico de una forma próxima, participativa y abierta a todos los públicos.

La inciativa, que se desarrollará entre el lunes 18 y el miércoles 20 de mayo, tendrá lugar en cuatro locales emblemáticos de Padrón: Reina Lupa, Sociedade Cultural Padronesa (Casino), Pulpería Rial y Alfolí.

El evento cuenta además con la colaboración de Amipa, Agadea y de A Pementeira, configurando un programa variado en el que la ciencia sale de los laboratorios para asentarse directamente en la mesa del bar.

Las charlas tendrán marcado un sello local y divulgativo, con propuestas sugestivas como 'Pementos...de Padrón ou de Herbón?', de Rubén Boga González; el análisis de los fuegos forestales en Galicia en la conferencia 'Poden os incendios queimar o mar?', de Alberto Gutiérrez Barral, o contenidos sanitarios y de vanguardia como ´Detectives de proteínas: medicina personalizada´, de Diana Carolina Castro Fernández, e ´Órganos en chips que collen na palma da túa man', de Andrés da Silva Candal.

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En este mismo ámbito sociosanitario destaca también la charla ´Rehabilitación xeriátrica con realidade virtual', de Abraham Trashorras Rivas, que enseña como las nuevas tecnologías están revolucionando los procesos de rehabilitación y atención a las personas mayores.

La actividad contará además con la ejemplificación del servicio de atención temprana que Agadea presta en Padrón, ya que el investigador presentará en esta entidad el funcionamiento y la aplicación práctica de su estudio.

La programación se completa con una mirada social de la ciencia con propuestas como 'Educación Social, participación y asociacionismo', de Aida Lorenzo Campos, y 'O lecer como ferramenta socioeducativa', de María Aguión Lamas.

Cartel del Pint of Science Padrón 2026, que se celebrará del 18 al 20 de mayo en distintos establecimientos hosteleros

Además, el concello padronés aprovechará la presencia y actividad del equipo voluntario de Pint of Science para impulsar una programación paralela de obradoiros destinados a diferentes edades.

Para el público infantil se desarrollarán los talleres 'Un día na Terra: a incrible historia da vida' e 'A máquina perfecta: explorando o corpo humano', mentres que para o público adulto haberá un taller de creación de totebags científicas impartido por Amipa.

La programación lúdica se completará con una sesión de 'Xoguemos ao Trivial', demostrando que también se puede aprender entre preguntas y risas. Para participar en todos los talleres será necesaria la inscripción previa, excepto en el caso del Trivial.