Excarcelada una persona tras una colisión frontal en Padrón

112 Emergencias

Una persona ha sido excarcelada esta noche tras una colisión frontal entre dos vehículos en Padrón. Hubo tres heridos en el suceso.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, tuvieron constancia de este accidente unos diez minutos antes de las 22.00 horas de esta noche. Según un particular, dos coches colisionaron frontalmente en el kilómetro 81 de la N-550.

De esta forma, el 112 Galicia solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Boiro, del GES de Padrón y de la Guardia Civil de Tráfico.

Tras su llegada, los servicios de emergencias emplearon material de excarcelación para liberar a uno de los heridos. En total fueron una de tres personas las que necesitaron de asistencia sanitaria.