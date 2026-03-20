Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Padrón

Padrón celebra a décima Exposición da Camelia e do Bonsái con 70 expositores

O Convento do Carme acolle desde o 21 de marzo unha cita consolidada que incorpora un novo premio á composición artística e un amplo programa de actividades

Redacción
20/03/2026 16:24
A mostra reunirá participantes de toda Galicia e combinará exposición floral, actividades divulgativas e recoñecementos ao cultivo da camelia durante toda a fin de semana
O Convento do Carme de Padrón acolle desde mañá, sábado 21 de marzo, a X Exposición da Camelia e do Bonsái, unha cita que cumpre dez anos consolidada como referente no calendario botánico e cultural de Galicia.

Organizada por José Freire coa colaboración do Concello de Padrón, esta edición reunirá a 70 expositores chegados de toda a comunidade, que darán forma a unha mostra de gran valor estético e patrimonial arredor dunha das especies máis emblemáticas dos xardíns galegos.

A inauguración oficial terá lugar ás 13.00 horas e estará marcada pola presenza institucional de tres concellos especialmente vinculados á tradición da camelia. O alcalde de Padrón, Anxo Arca, estará acompañado pola alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira, e polo alcalde de Vedra, Carlos Martínez, nun encontro que simboliza a irmandade e a colaboración entre territorios que comparten unha fonda relación con esta flor. Neste acto inaugural haberá tamén un momento moi especial: unha homenaxe chea de agarimo ao coleccionista Ramón Abalo, referente no cultivo da camelia e exemplo de dedicación e paixón por esta especie.

Entre as novidades desta décima edición destaca a creación dun novo premio á mellor composición artística, co que o xurado recoñecerá a creatividade e a orixinalidade nas montaxes que combinen camelias con outros elementos decorativos, ampliando así a dimensión artística da exposición.

A actividade comezará xa desde primeira hora da mañá do sábado, ás 9.30 horas, coa colocación das flores por parte dos participantes. Ao longo da fin de semana, veciñanza e visitantes poderán gozar dun completo programa de actividades gratuítas para todos os públicos, que inclúe obradoiros, visitas guiadas e propostas lúdicas como o escape room A dama das Camelias, dirixido á rapazada.

Ademais, o evento manterá a súa aposta pola divulgación artística con dúas exposicións permanentes no propio Convento do Carme: a mostra de pintura en acuarela Sumi-e 'A sutileza da auga e do xesto', da academia Mar de la Corte, e 'Do estudo á luz', unha colección de obras de alumnado do centro arousán.

Como é habitual, tamén se entregarán os tradicionais premios ás mellores camelias, entre eles os galardóns Amigos da Camelia de Padrón e o premio Orixe Galega á flor individual máis destacada, aos que se suma nesta edición o novo recoñecemento á composición artística.

Te puede interesar

A mostra reunirá participantes de toda Galicia e combinará exposición floral, actividades divulgativas e recoñecementos ao cultivo da camelia durante toda a fin de semana

Padrón celebra a décima Exposición da Camelia e do Bonsái con 70 expositores
Redacción
Reunión celebrada en el Concello de Padrón

Refuerzo policial y coordinación institucional para garantizar unas fiestas de Pascua seguras en Padrón
Eladio González Lois
9Louro y la orquesta canaria Nueva Línea son los grandes atractivos de las populares fiestas padronesas

9Louro y la orquesta Nueva Línea actuarán gratis en las Fiestas de Pascua de Padrón
Eladio González Lois
Espectáculo ecuestre de doma, uno de los principales atractivos de la jornada festiva

Padrón presenta su Pascua 2026 con Terio Carrera como pregonero y una Feira Cabalar que vuelve a ser protagonista
Eladio González Lois