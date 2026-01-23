Mi cuenta

Diario de Ferrol

Padrón

Padrón proxéctase en Fitur 2026 como capital galega do ciclismo

O municipio pecha a feira cunha aposta polo turismo deportivo e con catro grandes citas ciclistas de proxección nacional e internacional

Redacción
23/01/2026 17:48

O municipio recibiu o Premio Pueblo Mágico de Galicia 2026 e o recoñecemento do Santiaguiño do Monte como Lugar Mágico de España
Concello de Padrón
O Concello de Padrón pechou a súa participación na edición 2026 da Feira Internacional de Turismo (Fitur) cunha proposta sólida e diferenciada, na que o Padrón deportivo cobrou un protagonismo especial, situando o municipio como a capital galega do ciclismo nun ano histórico marcado pola celebración de grandes eventos deportivos de proxección nacional e internacional.

A delegación municipal, encabezada polo alcalde, Anxo Arca, e pola concelleira de Turismo, Chus Campos, desenvolveu unha intensa axenda de promoción turística desde os tand de Galicia, onde Padrón conta cun espazo propio ao longo de toda a feira para dar a coñecer os seus principais atractivos.

A presenza en Fitur serve para poñer en valor un 2026 sen precedentes no ámbito deportivo, con ata catro grandes citas ciclistas que consolidan Padrón como epicentro do ciclismo galego: a Rutas Xacobeas; a Clásica de Pascua, que este ano se incorpora ao calendario internacional da UCI formando parte da Challenge Futura; a terceira etapa da proba O Gran Camiño; e unha etapa de La Vuelta Feminina.

“Padrón convértese este ano na capital galega do ciclismo”, afirmou o alcalde Anxo Arca, resaltando ademais que estas probas reforzan a imaxe do municipio como destino vinculado ao deporte, á vida activa e á promoción dun turismo sostible, de calidade e activo durante todo o ano.

Recoñecementos e calidade turística

No apartado de distincións, Padrón recibiu o Premio Pueblo Mágico de Galicia 2026, trasser o destino máis valorado polo público en votación popular. Así mesmo, este venres sumou un novo fito coa designación do Santiaguiño do Monte como Lugar Mágico de España, un título que reforza o valor simbólico e patrimonial deste enclave único.

Ademais, a Oficina de Turismo de Padrón renovou as certificacións Q de Calidade Turística e S de Sustentabilidade Turística, dous selos de máximo prestixio outorgados polo Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES).

