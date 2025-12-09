Mi cuenta

Padrón

Padrón despedirá o ano coa tradicional San Silvestre, unha carreira solidaria de 5,7 quilómetros

A proba, aberta a todas as idades, recollerá alimentos non perecedoiros e rematará cun chocolate con churros para todas as persoas participantes

Eladio Lois
Eladio Lois
09/12/2025 12:38
Imaxe doutra edición da San Silvestre padronesa
Imaxe doutra edición da San Silvestre padronesa
Cedida
O Concello de Padrón celebrará o vindeiro mércores 31 de decembro ás 17.00 horas unha nova edición da San Silvestre Padronesa, unha carreira non competitiva e solidaria que busca reunir a persoas de todas as idades para despedir o ano facendo deporte e colaborando coa recollida de alimentos. O evento, que cada ano congrega centos de participantes, forma parte da programación de Nadal do municipio e mantén o seu carácter comunitario e inclusivo.

O percorrido, de preto de 5,7 quilómetros, poderá completarse correndo, camiñando ou en bicicleta, co obxectivo de facilitar a participación de familias e grupos de amigos. As persoas menores deberán ir acompañadas dun adulto responsable.

Inscrición solidaria no Espolón

As inscricións realizaranse no paseo do Espolón, punto de saída e chegada da carreira, entre as 15.45 horas e dez minutos antes do inicio. Para participar será preciso entregar un quilo de alimento non perecedoiro, que se destinará a entidades sociais do municipio, reforzando o espírito solidario da cita.

Ao rematar a proba, o Concello agasallará ás persoas participantes cun chocolate con churros, mantendo unha tradición xa consolidada que combina celebración, deporte e convivencia veciñal.

