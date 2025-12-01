Padrón enciende su Navidad con una multitudinaria celebración

Centenares de personas llenaron el casco histórico de Padrón para asistir al encendido oficial de la iluminación de Navidad J. Martínez

Padrón dio la bienvenida oficial a la Navidad este domingo con el encendido de las luces festivas, un acto que reunió a centenares de personas en el casco histórico del municipio. Poco después de las 18.00 horas, el público aplaudió la nueva ornamentación luminosa mientras disfrutaba de la música de la charanga Mekánika Rolling Band y de la animación de las muñecas Lareta-Magic Brothers, que hicieron las delicias de familias y visitantes.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, acompañado por miembros del gobierno local, recorrió las calles del centro histórico junto al alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, y parte de su equipo. Durante la visita, Arca recibió las felicitaciones de numerosos vecinos por el resultado de la iluminación navideña.

Las calles del casco histórico de Padrón se llenaron de ambiente festivo con el encendido de las luces de Navidad J. Martínez

Arranca la distribución de los Bonos Padrón

El gobierno local completa su apuesta navideña con una iniciativa destinada a incentivar el comercio y la hostelería de proximidad. Este lunes, entre las 11.00 y las 18.00 horas, comenzará la entrega de los Bonos Padrón, una campaña dirigida en primera instancia a la población empadronada. Cada vecino podrá retirar hasta dos bonos de 10 euros para utilizar en compras superiores a 20 euros en más de 60 establecimientos adheridos.

El Concello destina 20.000 euros de fondos propios para distribuir 2.000 bonos. Los días 1, 2 y 3 la retirada estará reservada exclusivamente para personas empadronadas; a partir del jueves 4, la posibilidad se abrirá al público general. Las compras podrán realizarse hasta el 31 de diciembre.