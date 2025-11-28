Padrón recupera preto de 1 millón de euros en recibos atrasados do mercado dominical
O goberno local desbloqueou expedientes paralizados, poñendo ao día a xestión dun dos principais motores económicos do municipio
No último ano, o Concello de Padrón conseguiu recuperar preto de 1 millón de euros correspondentes aos recibos do mercado dominical que permanecían sen cobrar desde hai anos. Estes atrasos acumulados foron consecuencia directa do deixamento e da falta de xestión do anterior equipo de goberno do Partido Popular, que mantivo practicamente paralizada a tramitación destes expedientes.
Unha das prioridades do actual equipo de goberno, desde a súa chegada en 2023, foi precisamente poñer ao día a administración municipal, desbloqueando numerosos procedementos que levaban tempo sen tramitar e que estaban a prexudicar tanto ás arcas municipais como ao funcionamento ordinario dos servizos públicos.
O concelleiro de Mercados, Luis Mariño, destaca que “esta importante recuperación económica é froito dun traballo rigoroso e constante para normalizar a situación que nos atopamos e que permite unha mellora a futuro no funcionamento”. Pola súa banda, o alcalde, Anxo Arca, subliña que “era necesario actuar con responsabilidade e ordenar unha situación que acumulaba anos de atrasos”.
O Executivo local subliña ademais que o mercado dominical de Padrón é o máis grande de Galicia e un dos motores económicos e sociais máis importantes do municipio. O equipo de goberno valora que "o deixamento na xestión dun sector que máis dinamiza o noso concello amosa o estado no que se atopaba a administración anterior".
A regularización destes cobros non só supón unha recuperación de ingresos imprescindibles para seguir mellorando os servizos públicos, senón que tamén garante un funcionamento máis transparente, eficiente e xusto do histórico mercado dominical.
O Concello continuará traballando para actualizar outros procedementos que tamén quedaron sen tramitar nos últimos anos, coa vontade de devolver á administración municipal o dinamismo e a eficacia que a veciñanza merece.