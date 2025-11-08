Mi cuenta

Padrón

Detenidos dos hombres en Padrón como presuntos autores de hasta 26 delitos relacionados con hurtos de vehículos

Uno de los arrestados, en el marco de la operación Vehículum, es menor de edad

Ep
08/11/2025 13:36
Fotografía de archivo de un agente de la Guardia Civil
Diario de Compostela 

La Guardia Civil de Padrón ha detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de hasta 26 delitos relacionados con robos vehículos: 12 por hurto de uso de vehículo a motor, siete en grado de tentativa y siete por daños en los vehículos al no poder sustraerlos.

La detención, realizada en la fase de explotación de la operación Vehículum, se efectuó tras un "análisis minucioso de la información recabada", tal y como refleja la nota emitida por el Instituto armado. El varón mayor de edad arrestado ya era conocido por las distintas fuerzas de seguridad por otros sucesos ilícitos de índole similar.

Los presuntos delitos, perpetuados el pasado mes de agosto en la localidad de Padrón, "generaron alarma social entre los vecinos de la zona". Los guardias civiles, tras lograr identificar a los presuntos responsables, procedieron a las detención.

