Padrón aspira a ser recoñecido como Pobo Máxico de España 2026
O municipio compite con sete localidades galegas e anima á veciñanza a votar ata o 10 de novembro
Padrón busca converterse por primeira vez en Pobo Máxico de España 2026, un galardón que distingue aos concellos que destacan polo seu compromiso co desenvolvemento rural, a conservación do patrimonio e a promoción da cultura local.
O municipio comparte candidatura con A Pobra de Trives, Cambados, Combarro, Larouco, O Vicedo, Portomarín e Ribadavia, segundo informou este xoves o Concello.
Un recoñecemento ao patrimonio e á identidade local
O proceso de votación permanecerá aberto ata o 10 de novembro ás 23.59 horas, e permite emitir ata tres votos diarios por usuario a través da aplicación móbil ou da páxina web oficial de Pueblos Mágicos de España.
O concello máis votado en cada comunidade autónoma recibirá o trofeo acreditativo durante a Feira Internacional de Turismo (FITUR), un dos principais escaparates do sector. Ademais, entre todas as persoas participantes sortearanse dez exemplares da guía 18 Rutas Mágicas por España.