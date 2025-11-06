Mi cuenta

Padrón

Padrón aspira a ser recoñecido como Pobo Máxico de España 2026

O municipio compite con sete localidades galegas e anima á veciñanza a votar ata o 10 de novembro

Eladio Lois
Eladio Lois
06/11/2025 11:29
Cartel promocional da candidatura de Padrón a Pobo Máxico de España 2026
Cartel promocional da candidatura de Padrón a Pobo Máxico de España 2026
Cedida

Padrón busca converterse por primeira vez en Pobo Máxico de España 2026, un galardón que distingue aos concellos que destacan polo seu compromiso co desenvolvemento rural, a conservación do patrimonio e a promoción da cultura local.

O municipio comparte candidatura con A Pobra de Trives, Cambados, Combarro, Larouco, O Vicedo, Portomarín e Ribadavia, segundo informou este xoves o Concello.

Un recoñecemento ao patrimonio e á identidade local

O proceso de votación permanecerá aberto ata o 10 de novembro ás 23.59 horas, e permite emitir ata tres votos diarios por usuario a través da aplicación móbil ou da páxina web oficial de Pueblos Mágicos de España.

O concello máis votado en cada comunidade autónoma recibirá o trofeo acreditativo durante a Feira Internacional de Turismo (FITUR), un dos principais escaparates do sector. Ademais, entre todas as persoas participantes sortearanse dez exemplares da guía 18 Rutas Mágicas por España.

