La restauración del retablo de la iglesia de Santiago de Padrón se suma al acondicionamiento de las cubiertas

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este jueves el templo acompañada por el alcalde de Padrón, Anxo Arca y varios miembros de la corporación local Cedida

La iglesia parroquial de Santiago de Padrón, uno de los espacios más emblemáticos de la villa y estrechamente vinculado a la tradición xacobea, será objeto de una nueva intervención patrimonial. La Xunta de Galicia acaba de licitar la restauración del retablo mayor del templo, con un presupuesto de 98.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde la firma del contrato. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre.

Una actuación conjunta para conservar el patrimonio

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este jueves el templo acompañada por el alcalde de Padrón, Anxo Arca, el párroco Roberto Martínez, el director territorial de la Consellería de Cultura, Severino Álvarez, y varios miembros de la Corporación municipal.

Foto de familia de los representantes de las entidades implicadas Cedida

Durante la visita, el regidor padronés destacó la importancia de esta intervención y recordó que la restauración del retablo se suma a las obras de renovación de la cubierta, recientemente ejecutadas con la financiación de un empresario local y la colaboración del Concello. “Esta restauración del retablo se suma ás obras de renovación da cuberta, que foron financiadas por un empresario padronés e que contaron coa máxima colaboración do Concello co obxectivo de que este elemento patrimonial acade un estado óptimo de conservación”, subrayó Arca.

Mirando al Xacobeo 2027

El alcalde agradeció la implicación de las distintas administraciones y del sector privado en la preservación del patrimonio religioso e histórico de Padrón, reforzando el compromiso del gobierno local para que la villa “presente a súa mellor cara no vindeiro Xacobeo”.

“Coa vista posta no Ano Santo de 2027, é importante que todas as institucións colaboren para que os camiños de Santiago se atopen nas mellores condicións, o que inclúe o coidado dos diferentes elementos que compoñen o noso patrimonio histórico”, señaló el regidor.

La iglesia de Santiago de Padrón es uno de los principales puntos de parada del Camino Portugués y símbolo de la identidad cultural y religiosa de la villa. En su interior se custodia el pedrón que, según la tradición, sirvió para amarrar la barca que trajo el cuerpo del Apóstol Santiago desde Palestina, motivo por el que este templo ocupa un lugar central en la historia y espiritualidad del municipio.