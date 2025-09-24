Padrón refuerza la atención a mayores con el programa de estimulación cognitiva de Agadea Alzheimer

El alcalde, Anxo Arca, durante la visitaConcello de Padrón

El Concello de Padrón ha reafirmado esta semana su compromiso con la atención a las personas mayores mediante la consolidación del programa de estimulación cognitiva de Agadea Alzheimer, que se desarrolla en la Casa dos Capeláns, en Iria Flavia.

El alcalde, Anxo Arca, y la concejala de Servizos Sociais, Mariló Saco, visitaron este lunes el centro, que desde su inauguración en diciembre de 2025 se ha convertido en un recurso de referencia para vecinos con deterioro cognitivo leve o diagnóstico de demencia, así como para sus familias.

Un recurso necesario en una población envejecida

Actualmente, el servicio atiende a nueve personas, con capacidad para acoger hasta doce, y cuenta con un equipo formado por una educadora social y una gerocultora, apoyadas por una neuropsicóloga y una trabajadora social que realizan el seguimiento individual de cada usuario.

La concejala Mariló Saco destacó la satisfacción de las familias y de los propios usuarios, subrayando que el centro ofrece un espacio de respiro para la conciliación familiar y laboral: “Sabiamos que era un recurso moi necesario nun concello como o noso, cunha poboación envellecida que precisa coidados, así como para as familias que tamén necesitan un tempo de respiro”.

Actividades con impacto social y comunitario

Entre las dinámicas que se desarrollan en la Casa dos Capeláns figuran ejercicios de orientación, talleres cognitivos, gerontogimnasia y actividades recreativas. Además, el programa incluye propuestas de integración comunitaria, como encuentros intergeneracionales con la escuela infantil de Padrón o salidas culturales al Museo de Camilo José Cela y al Parque Nacional Marítimo das Illas Atlánticas.

La coordinadora del servicio, Lucía Fandiño, subrayó que el espacio fue diseñado para favorecer tanto la estimulación cognitiva como el bienestar emocional de los usuarios. “O perfil dos usuarios permite que continúen activos na súa vida diaria sen requirir atención en centros de día”, explicó.