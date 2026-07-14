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Diario de Ferrol

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Oroso

GóisOrosoArte reforza tres décadas de cooperación cultural entre Oroso e Góis

O proxecto reúne en Portugal a artistas de sete nacionalidades e incorpora un intercambio xuvenil antes de continuar a finais de agosto no municipio galego

Redacción
14/07/2026 11:41
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A inaguración da exposición
Cedida
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O municipio portugués de Góis acolle unha nova edición do GóisOrosoArte, un proxecto que desde hai máis de trinta anos fortalece a colaboración entre os concellos de Oroso e Góis a través da arte, a cultura e o intercambio institucional. A edición de 2026 celébrase baixo o lema Auga e lume: onde se atopan os extremos e reúne artistas de sete nacionalidades.

O alcalde de Oroso, Álex Doval, participou na inauguración xunto ao presidente da Câmara Municipal de Góis, Rui Sampaio, reafirmando o compromiso de ambos municipios cunha iniciativa consolidada como referente da cooperación cultural entre Galicia e Portugal.

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A delegación de Oroso acompañou tamén aos mozos e mozas participantes no intercambio xuvenil, que nesta edición se integraron na residencia artística do certame, convivindo con creadores de distintos países e participando nas actividades programadas.

Durante a visita, Doval agradeceu a acollida recibida por parte do municipio portugués e avanzou que a delegación de Góis volverá visitar Oroso a finais de agosto, cando o proxecto continúe no municipio galego.

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A exposición colectiva permanecerá aberta na Casa do Artista de Góis ata o 31 de xullo e complétase con visitas guiadas, obradoiros, encontros entre artistas e outras actividades abertas ao público. 

O Concello de Oroso agradeceu a colaboración da Câmara Municipal de Góis, do comisario Rafael Ambel, dos artistas e de todas as persoas implicadas nun proxecto que segue consolidando os lazos culturais e humanos entre Galicia e Portugal.

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