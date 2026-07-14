GóisOrosoArte reforza tres décadas de cooperación cultural entre Oroso e Góis
O proxecto reúne en Portugal a artistas de sete nacionalidades e incorpora un intercambio xuvenil antes de continuar a finais de agosto no municipio galego
O municipio portugués de Góis acolle unha nova edición do GóisOrosoArte, un proxecto que desde hai máis de trinta anos fortalece a colaboración entre os concellos de Oroso e Góis a través da arte, a cultura e o intercambio institucional. A edición de 2026 celébrase baixo o lema Auga e lume: onde se atopan os extremos e reúne artistas de sete nacionalidades.
O alcalde de Oroso, Álex Doval, participou na inauguración xunto ao presidente da Câmara Municipal de Góis, Rui Sampaio, reafirmando o compromiso de ambos municipios cunha iniciativa consolidada como referente da cooperación cultural entre Galicia e Portugal.
A delegación de Oroso acompañou tamén aos mozos e mozas participantes no intercambio xuvenil, que nesta edición se integraron na residencia artística do certame, convivindo con creadores de distintos países e participando nas actividades programadas.
Durante a visita, Doval agradeceu a acollida recibida por parte do municipio portugués e avanzou que a delegación de Góis volverá visitar Oroso a finais de agosto, cando o proxecto continúe no municipio galego.
A exposición colectiva permanecerá aberta na Casa do Artista de Góis ata o 31 de xullo e complétase con visitas guiadas, obradoiros, encontros entre artistas e outras actividades abertas ao público.
O Concello de Oroso agradeceu a colaboración da Câmara Municipal de Góis, do comisario Rafael Ambel, dos artistas e de todas as persoas implicadas nun proxecto que segue consolidando os lazos culturais e humanos entre Galicia e Portugal.