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Oroso

Oroso acoge la entrega de premios del certamen epistolar sobre el Camiño Inglés y John Adams

El CEIP do Camiño Inglés reúne a alumnado de Primaria en un concurso de cartas sobre la ruta xacobea

Redacción
18/06/2026 17:06
El CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés de Oroso
El alumnado del CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés de Oroso
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El Ceip Plurilingüe do Camiño Inglés de Oroso fue el escenario de la entrega de premios del concurso anual de cartas organizado por la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, una iniciativa dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria de los centros de los municipios de esta ruta xacobea.

El certamen, de carácter didáctico, propone a los estudiantes escribir cartas en las que recrean las vivencias de peregrinos históricos vinculados al Camiño Inglés. En esta edición, la temática giró en torno a John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, cuya relación con esta ruta se remonta a su paso fortuito por Galicia durante un viaje hacia Europa.

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El acto contó con la participación del alcalde de Oroso, Alexander Doval; la concejala de Educación, María Requejo; y el presidente de honor de la asociación, Manuel Mirás, encargados de la entrega de galardones al alumnado premiado.

Los trabajos fueron evaluados por un jurado integrado por representantes de la asociación y docentes de las universidades británicas de Durham y Newcastle. Se concedió un premio principal y dos accésits finalistas, con distintos reconocimientos para el alumnado participante.

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