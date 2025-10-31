Un herido al volcar un coche en el peaje de la AP-9 en Sigüeiro

Una persona resultó herida en la madrugada de este viernes tras volcar el vehículo que conducía en el peaje de la AP-9, a la altura de Sigüeiro, en el municipio coruñés de Oroso.

Según informó el CIAE 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las 06.00 horas, momento en el que se alertó de que una persona tenía dificultades para salir del interior del coche, que había quedado volcado tras el accidente.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que procedieron a atender y trasladar a la persona herida a un centro hospitalario. También acudieron efectivos de los servicios de emergencia para colaborar en las labores de rescate y asegurar la zona.