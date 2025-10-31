Mi cuenta

Oroso

Un herido al volcar un coche en el peaje de la AP-9 en Sigüeiro

El accidente se produjo a las 06.00 horas de este viernes y obligó a intervenir a los servicios de emergencias y sanitarios

Agencias
31/10/2025 11:47

Una persona resultó herida en la madrugada de este viernes tras volcar el vehículo que conducía en el peaje de la AP-9, a la altura de Sigüeiro, en el municipio coruñés de Oroso.

Según informó el CIAE 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las 06.00 horas, momento en el que se alertó de que una persona tenía dificultades para salir del interior del coche, que había quedado volcado tras el accidente.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que procedieron a atender y trasladar a la persona herida a un centro hospitalario. También acudieron efectivos de los servicios de emergencia para colaborar en las labores de rescate y asegurar la zona.

