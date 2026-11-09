La avería de un camión góndola obliga a cortar un carril de la PO-542 en sentido O Pino

La Guardia Civil ha informado del corte del carril en sentido O Pino de la carretera PO-542, a la altura del punto kilométrico 6,1

La Guardia Civil de Pontevedra ha informado del corte del carril sentido O Pino de la PO-542 por la avería de un camión góndola articulado.

Tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la avería tuvo lugar este lunes a las 10.30 horas en la PO-542 (Ponte Bora-O Pino).

A raíz del mismo se tuvo que cortar el carril sentido O Pino de la vía PO-542, afectando al PK 6,100.

Por el momento, se desconoce la duración que tendrá el corte del carril.