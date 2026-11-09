O Pino
La avería de un camión góndola obliga a cortar un carril de la PO-542 en sentido O Pino
La incidencia se produjo a las 10.30 horas de este lunes en el punto kilométrico 6,1 de la carretera y, por el momento, se desconoce cuánto durará la restricción
La Guardia Civil de Pontevedra ha informado del corte del carril sentido O Pino de la PO-542 por la avería de un camión góndola articulado.
Tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la avería tuvo lugar este lunes a las 10.30 horas en la PO-542 (Ponte Bora-O Pino).
A raíz del mismo se tuvo que cortar el carril sentido O Pino de la vía PO-542, afectando al PK 6,100.
Por el momento, se desconoce la duración que tendrá el corte del carril.