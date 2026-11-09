Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Pino

La avería de un camión góndola obliga a cortar un carril de la PO-542 en sentido O Pino

La incidencia se produjo a las 10.30 horas de este lunes en el punto kilométrico 6,1 de la carretera y, por el momento, se desconoce cuánto durará la restricción

Agencias
09/11/2026 15:31
La Guardia Civil ha informado del corte del carril en sentido O Pino de la carretera PO-542, a la altura del punto kilométrico 6,1
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Guardia Civil de Pontevedra ha informado del corte del carril sentido O Pino de la PO-542 por la avería de un camión góndola articulado.

Tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la avería tuvo lugar este lunes a las 10.30 horas en la PO-542 (Ponte Bora-O Pino).

A raíz del mismo se tuvo que cortar el carril sentido O Pino de la vía PO-542, afectando al PK 6,100.

Por el momento, se desconoce la duración que tendrá el corte del carril.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La avería de un camión góndola obliga a cortar un carril de la PO-542 en sentido O Pino
Agencias
O Outono Teatral do Pino combina narración oral e comedia con obras dirixidas ao alumnado para abordar os roles de xénero, a igualdade e as violencias contra as mulleres

O Pino programa cinco funcións no seu Outono Teatral, con propostas sobre igualdade e violencia machista
redacción santiago
SlVyREJb

Ecologistas denuncian que Bruselas declare estratégica la mina de Touro pese a su historial ambiental
Agencias
Ana Pontón

El BNG mantiene su rechazo a la mina de Touro pese al respaldo estratégico de Bruselas
Agencias