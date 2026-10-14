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Diario de Ferrol

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O Pino

O Pino programa cinco funcións no seu Outono Teatral, con propostas sobre igualdade e violencia machista

O ciclo desenvolverase do 24 de outubro ao 25 de novembro con tres espectáculos abertos ao público na Casa da Cultura e dúas representacións escolares vinculadas ao 25N

Redacción Santiago
14/10/2026 17:30
O Outono Teatral do Pino combina narración oral e comedia con obras dirixidas ao alumnado para abordar os roles de xénero, a igualdade e as violencias contra as mulleres
O Outono Teatral do Pino combina narración oral e comedia con obras dirixidas ao alumnado para abordar os roles de xénero, a igualdade e as violencias contra as mulleres
Concello do Pino
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O Concello do Pino presenta unha nova edición do Outono Teatral, que se desenvolverá entre o 24 de outubro e o 25 de novembro. A programación achegará á veciñanza propostas de narración oral e comedia, e contará con dúas funcións escolares para promover a reflexión sobre a igualdade e as violencias que afectan ás mulleres.

Rilo e Penadique abrirán o ciclo o sábado 24 de outubro con 'Asdomare', unha proposta de narración oral para público familiar que pon no centro as mulleres do mar. As historias de sereas, atadoras e mariscadoras tecen un espectáculo no que as voces femininas e a tradición oral son protagonistas. A función forma parte do Circuíto en Igualdade da Deputación da Coruña.

A seguinte cita será o domingo 1 de novembro, cando Malasombra Producións representará 'De algo hai que morrer!' Nesta conferencia fúnebre, cómica e teatral, os peculiares profesores Jeckill e Hyde comparten as súas investigacións sobre a morte. A través do humor e da dramatización, abordan cuestións como a inmortalidade ou a vida despois da morte e convidan o público a mirar este asunto desde outra perspectiva.

O domingo 15 de novembro, Talía Teatro levará á escena 'Bicos con lingua'. A montaxe emprega a comedia e as situacións cotiás para reflexionar sobre os usos e abusos da lingua galega. Desde o amor polo idioma, propón unha experiencia de redescubrimento da súa riqueza e unha mirada sobre o lugar que ocupa no día a día. As tres representacións celebraranse na Casa da Cultura Luis Seoane, en Arca, ás 18.00 horas.

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Teatro para escolares arredor do 25N

O Outono Teatral inclúe dúas funcións no CPI Camiño de Santiago, vinculadas á conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. O venres 20 de novembro, ás 13.00 horas, Pablísimo presentará 'Príncipas e princesos' ao alumnado de educación infantil e do primeiro ciclo de primaria. Con princesas que se enfrontan a dragóns e príncipes que lavan a roupa e pasan o ferro, estes contos cuestionan os roles tradicionais e achegan unha reflexión sobre a igualdade.

Pola súa parte, Bengala Teatro Físico representará 'Alicia Wants To' o mércores 25 de novembro, ás 13.00 horas, para o alumnado da ESO. A obra conta a historia dunha adolescente que sae dun centro de menores e se reencontra coa súa nai nun contexto marcado pola exclusión social e os abusos. A través dunha partida de xadrez, o público participará na historia votando algunhas das decisións que debe tomar Alicia.

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