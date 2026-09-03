Peregrinos de distintos países dejan sus testimonios en 'O Noso Camiño' durante su parada en O Pino
El proyecto artístico impulsado por el fotógrafo Adolfo Enríquez reunió este miércoles en Santa Irene experiencias de caminantes de países como Australia, India, Estados Unidos y Colombia
El proyecto artístico y participativo "O Noso Camiño" hizo parada este miércoles en Santa Irene, en el municipio de O Pino, donde numerosos peregrinos dejaron sus testimonios sobre su experiencia en el Camino de Santiago.
La iniciativa, impulsada por el fotógrafo Adolfo Enríquez de cara al Xacobeo 2027 y cofinanciada por la Xunta dentro del programa O Teu Xacobeo, instaló una estructura participativa en las inmediaciones del albergue público de Santa Irene.
Entre los participantes hubo peregrinos procedentes de países como Australia, India, Estados Unidos y Colombia, además de caminantes de diferentes países europeos y de distintos puntos de España. Con las aportaciones recogidas en esta jornada, el proyecto suma ya cerca de 250 testimonios.
El paisaje, la naturaleza, la tranquilidad, la familia, la amistad y la fe fueron algunos de los temas que más se repitieron entre las respuestas de los participantes, junto con referencias a la hospitalidad y la gastronomía gallegas.
"O Noso Camiño" continuará este jueves su recorrido en Fisterra y cerrará su fase participativa el domingo en la Feira de Lestedo, en Boqueixón. Los testimonios recogidos servirán posteriormente de inspiración para un libro fotográfico digital y gratuito.