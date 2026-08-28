O Pino pecha unha nova edición de "Viaxando coa cativada" tras oito xornadas por Galicia
O programa municipal de conciliación levou durante xullo e agosto a medio centenar de nenos e nenas a praias, museos, espazos naturais e parques
O Concello do Pino pechou esta semana a terceira edición de "Viaxando coa cativada", o programa municipal de conciliación que durante os meses de xullo e agosto ofreceu oito xornadas de lecer educativo para nenos e nenas de entre 6 e 12 anos.
A última saída tivo lugar este mércores, 26 de agosto, con destino ao Pazo Park Dinoslandia, en Lugo, onde a rapazada desfrutou dunha xornada de ocio con diferentes actividades, entre elas inchables, tirolesas e tobogáns.
O programa comezara o 8 de xullo coa visita á praia de Tanxil, en Rianxo. Unha semana despois, o destino foi A Domus, na Coruña, mentres que o 22 de xullo a cativada visitou o Museo do Humor de Fene. A programación dese mes completouse cunha saída ás Fragas do Eume.
Xa en agosto, as actividades continuaron con visitas a Avifauna, en Outeiro de Rei, e á Fraga Máxica de Cortiña, en San Sadurniño. O 19 de agosto, a rapazada desprazouse ata a praia de Gandarío, en Bergondo, antes de poñer o punto final ao programa en Dinoslandia.
Oito saídas durante o verán
En total, o programa contou con oito excursións, celebradas todos os mércores durante os meses de xullo e agosto, cun máximo de 50 participantes en cada xornada. A iniciativa foi gratuíta para as familias.
As actividades combinaron propostas de lecer con visitas culturais, natureza, divulgación científica e actividades ao aire libre, permitindo aos participantes coñecer diferentes puntos de Galicia ao longo do verán.
‘Viaxando coa cativada’ está financiado pola Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia e polo Ministerio de Igualdade, no marco do Plan Corresponsables. O programa busca facilitar a conciliación das familias durante os períodos non lectivos ao tempo que ofrece alternativas de ocio educativo para a infancia.
Coa saída a Dinoslandia rematou así unha nova edición dunha iniciativa que durante oito mércores levou aos nenos e nenas do Pino a diferentes lugares de Galicia.