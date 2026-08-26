O Pino licitará nos próximos días o novo local social de San Mamede de Ferreiros
O Concello e a Xunta asinan o convenio para construír un edificio de 150 metros cadrados cun investimento de case 250.000 euros
O Concello do Pino licitará nos próximos días a construción do novo local social de San Mamede de Ferreiros, despois de asinar este mércores o convenio de colaboración coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. O proxecto conta cun orzamento de 249.985,43 euros, dos que a Xunta achegará 150.000 euros e o Concello asumirá os case 100.000 restantes.
O alcalde do Pino, Manuel Taboada, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, formalizaron o acordo no salón de plenos municipal. O Concello prevé sacar a obra a licitación nos vindeiros días coa intención de que os traballos comecen o antes posible e estean rematados durante o primeiro semestre de 2027.
O alcalde agradeceu tamén a colaboración da Xunta para facer realidade un proxecto que, segundo destacou, permitirá achegar novos servizos á veciñanza de San Mamede de Ferreiros.
Un edificio de 150 metros cadrados
O novo local social terá unha única planta e 150 metros cadrados de superficie e estará destinado a acoller actividades culturais, sociais, formativas e comunitarias. O proxecto inclúe ademais un soportal cuberto de aproximadamente 50 metros cadrados, concibido como unha prolongación funcional do espazo interior.
O edificio situarase no campo da festa de San Mamede de Ferreiros, xunto ao actual palco da música. O espazo exterior permitirá ampliar as posibilidades de uso do equipamento e facilitar a súa utilización en diferentes condicións meteorolóxicas.
Durante a sinatura do convenio, José López Campos destacou o compromiso da Xunta "para garantir o acceso á cultura de todos os galegos e galegas", con independencia das súas condicións sociais, demográficas ou económicas.
O conselleiro puxo este proxecto como exemplo das actuacións destinadas a reducir os efectos da dispersión xeográfica, favorecer o asentamento da poboación xuvenil e dar resposta ás necesidades do tecido asociativo.
López Campos tamén resaltou a importancia destes equipamentos para "crear comunidade e garantir o acceso da sociedade ao coñecemento". No caso de San Mamede de Ferreiros, engadiu, a súa localización nun punto de paso do Camiño Francés permitirá tamén crear un espazo para a interpretación e difusión cultural, combinando o patrimonio local do Pino co fluxo de peregrinos.