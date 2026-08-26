Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Pino

O Pino licitará nos próximos días o novo local social de San Mamede de Ferreiros

O Concello e a Xunta asinan o convenio para construír un edificio de 150 metros cadrados cun investimento de case 250.000 euros

Redacción Santiago
26/08/2026 19:10
20260826_Pino_convenio_conselleria_cultura_Local_Social_San_Mamede-3
O alcalde do Pino, Manuel Taboada, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, formalizaron o acordo no salón de plenos municipa
JUAN MARTINEZ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello do Pino licitará nos próximos días a construción do novo local social de San Mamede de Ferreiros, despois de asinar este mércores o convenio de colaboración coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. O proxecto conta cun orzamento de 249.985,43 euros, dos que a Xunta achegará 150.000 euros e o Concello asumirá os case 100.000 restantes.

O alcalde do Pino, Manuel Taboada, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, formalizaron o acordo no salón de plenos municipal. O Concello prevé sacar a obra a licitación nos vindeiros días coa intención de que os traballos comecen o antes posible e estean rematados durante o primeiro semestre de 2027.

Pola esquerda: JosÃ© Fuentes, Randall Pintor, Elieser Antoino Barrios Rivero, Manuel Taboada e Jhonny Delgado diante da casa consisstorial

El alcalde de O Pino recibe al obispo venezolano Elieser Antonio Barrios Rivero

Más información

O alcalde agradeceu tamén a colaboración da Xunta para facer realidade un proxecto que, segundo destacou, permitirá achegar novos servizos á veciñanza de San Mamede de Ferreiros.

Un edificio de 150 metros cadrados

O novo local social terá unha única planta e 150 metros cadrados de superficie e estará destinado a acoller actividades culturais, sociais, formativas e comunitarias. O proxecto inclúe ademais un soportal cuberto de aproximadamente 50 metros cadrados, concibido como unha prolongación funcional do espazo interior.

O edificio situarase no campo da festa de San Mamede de Ferreiros, xunto ao actual palco da música. O espazo exterior permitirá ampliar as posibilidades de uso do equipamento e facilitar a súa utilización en diferentes condicións meteorolóxicas.

Durante a sinatura do convenio, José López Campos destacou o compromiso da Xunta "para garantir o acceso á cultura de todos os galegos e galegas", con independencia das súas condicións sociais, demográficas ou económicas.

FeiraLabrega

Brión abre las inscripciones para la Feira Labrega, que se celebrará el 20 de septiembre

Más información

O conselleiro puxo este proxecto como exemplo das actuacións destinadas a reducir os efectos da dispersión xeográfica, favorecer o asentamento da poboación xuvenil e dar resposta ás necesidades do tecido asociativo.

López Campos tamén resaltou a importancia destes equipamentos para "crear comunidade e garantir o acceso da sociedade ao coñecemento". No caso de San Mamede de Ferreiros, engadiu, a súa localización nun punto de paso do Camiño Francés permitirá tamén crear un espazo para a interpretación e difusión cultural, combinando o patrimonio local do Pino co fluxo de peregrinos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20260826_Pino_convenio_conselleria_cultura_Local_Social_San_Mamede-3

O Pino licitará nos próximos días o novo local social de San Mamede de Ferreiros
redacción santiago
Pola esquerda: JosÃ© Fuentes, Randall Pintor, Elieser Antoino Barrios Rivero, Manuel Taboada e Jhonny Delgado diante da casa consisstorial

El alcalde de O Pino recibe al obispo venezolano Elieser Antonio Barrios Rivero
redacción santiago
20260805_Visita_conselleiro_obras_rehabilitacion_CEIP-1

La Xunta invertirá 1,3 millones en la reforma integral del CPI Camiño de Santiago de O Pino
redacción santiago
As autoridades na degustaciÃ³n de galo piÃ±eiro

La Festa do Galo Piñeiro reúne a 1.100 comensales en la celebración de su 25.º aniversario
redacción santiago