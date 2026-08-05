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O Pino

La Xunta invertirá 1,3 millones en la reforma integral del CPI Camiño de Santiago de O Pino

La rehabilitación mejorará la eficiencia energética del centro y estará terminada en 2028, coincidiendo con su 50 aniversario

Redacción Santiago
05/08/2026 18:45
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Las autoridades visitaron el centro educativo
CRISTINA GUILLEN
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La Xunta destinará 1,3 millones de euros a la rehabilitación integral del CPI Camiño de Santiago, en O Pedrouzo (O Pino), una actuación que permitirá modernizar el edificio y mejorar su eficiencia energética coincidiendo con el 50 aniversario del centro, previsto para 2028.

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El proyecto contempla la renovación de 2.091 metros cuadrados de cubierta, la mejora del aislamiento de 1.886 metros cuadrados de fachada mediante un sistema Sate y la actuación sobre 131 carpinterías exteriores. Además, se instalarán 636 luminarias, se sustituirán ventanas y puertas y se renovarán los falsos techos y otros elementos interiores para incrementar el confort y reducir el consumo energético.

El desarrollo urbanístico previsto en el entorno del Muíño de Vidán contempla la construcción de 67 viviendas y la urbanización de una parcela de casi 24.000 metros cuadrados

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Según explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la intervención permitirá reducir alrededor de un 40 % el consumo eléctrico del edificio y dejar el centro "prácticamente como un colegio nuevo".

La previsión de la Xunta es licitar las obras de forma inmediata, adjudicarlas antes de que finalice 2026 y ejecutarlas durante 2027 para que el colegio pueda estrenar sus instalaciones renovadas en 2028.

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