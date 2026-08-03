La Festa do Galo Piñeiro reúne a 1.100 comensales en la celebración de su 25.º aniversario

As autoridades en la degustación del galo piñeiro JUAN MARTINEZ

La XLVI Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar celebró este domingo una edición muy especial con motivo de su 25.º aniversario, consolidándose un año más como una de las grandes citas gastronómicas y tradicionales del verano gallego. Miles de personas pasaron a lo largo de la jornada por el recinto festivo de O Pino, donde 1.100 comensales participaron en el tradicional almuerzo popular.

La jornada comenzó con la apertura de la Feria de Gallos y Gallinas de Raza Piñeira, la Mostra Cabalar y la feria Artesanía no Camiño, además de demostraciones de oficios tradicionales, una concentración de vehículos clásicos y actividades para todos los públicos. La gastronomía volvió a ser uno de los grandes atractivos de la fiesta, con el reparto de tapas durante la mañana y un almuerzo en el que se sirvieron más de mil kilos de galo.

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Uno de los momentos más emotivos fue el pregón, protagonizado por los jóvenes de O Pino que se proclamaron campeones de Europa de fútbol gaélico en las dos últimas temporadas. En su intervención destacaron el orgullo de representar al municipio y reivindicaron la importancia de conservar las tradiciones locales, estableciendo un paralelismo entre la fuerza y la valentía del galo piñeiro y este deporte.

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La programación se completó con la entrega de premios de la Feria de Gallos y Gallinas de Raza Piñeira, las pruebas de la Mostra Cabalar y el espectáculo ecuestre Sin Límites, del entrenador Santí Serra Camps, que puso el broche final a una edición con la que O Pino conmemoró las bodas de plata de una de sus celebraciones más representativas.