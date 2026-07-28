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O Pino

Habrahan Ochum gana el II Concurso de Murales de O Pino con 'O último selo'

El artista ejecutará una obra inspirada en el Camino Francés y la Festa do Galo Piñeiro tras imponerse entre ocho propuestas

Redacción Santiago
28/07/2026 18:30
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El artista Habrahan Ochum Barrios Cortez se ha proclamado ganador entre ocho propuestas
Cedida
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El artista Habrahan Ochum Barrios Cortez se ha proclamado ganador del II Concurso de Murales del Concello de O Pino con la propuesta 'O último selo', una obra inspirada en la última etapa del Camino Francés y en la Festa do Galo Piñeiro. El jurado acordó por unanimidad concederle el primer premio tras valorar las ocho propuestas admitidas al certamen.

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La obra obtuvo la máxima puntuación al destacar por su adaptación a la temática, su originalidad y su dificultad técnica. El jurado subrayó que el mural refleja la condición de O Pino como última etapa del Camino Francés e incorpora elementos de la Festa do Galo Piñeiro, utilizando el sello del peregrino como eje central de una composición con vocación de convertirse en un nuevo símbolo identificativo del municipio.

Como ganador, Ochum recibirá un premio de 2.000 euros y será el encargado de ejecutar el mural, para el que el Concello aportará además hasta 1.000 euros en materiales. Los trabajos comenzarán esta semana con el objetivo de que la obra esté finalizada antes de la celebración de la Festa do Galo Piñeiro.

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Con esta segunda edición, el Concello de O Pino da continuidad a una iniciativa que busca embellecer los espacios públicos y poner en valor el patrimonio, la cultura y los principales recursos turísticos del municipio a través del arte urbano.

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