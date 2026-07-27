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O Pino

El Concello do Pino reconocerá este jueves a sus mejores deportistas de la temporada

El jugador de hockey Hugo Rodríguez, la atleta Xiana García y el equipo cadete de la SD O Pino recibirán las distinciones municipales por sus logros deportivos

Redacción Santiago
27/07/2026 14:09
Casa consistorial de O Pino
La ceremonia tendrá lugar en la Casa do Concello
Archivo
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El Concello do Pino celebrará este jueves 30 de julio, a las 11.00 horas, el acto de entrega de la tercera edición de las distinciones a los deportistas locales más destacados de la temporada 2025-2026. La ceremonia tendrá lugar en la Casa do Concello y servirá para reconocer la trayectoria y los éxitos de jóvenes deportistas del municipio.

En esta edición serán distinguidos el jugador de hockey sobre patines Hugo Rodríguez Blanco, campeón autonómico sénior con la A.C. Ordes y protagonista del ascenso de su equipo a la categoría de plata; la atleta Xiana García Seijo, del Club Atletismo O Pino, cuarta clasificada en los 100 metros vallas del Campeonato Xunta de Galicia sub-20; y el equipo cadete de la SD O Pino, campeón de la Liga Cadete de Segunda Futgal y semifinalista de la Copa do Sar.

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El reconocimiento al conjunto cadete se hace extensivo a los jugadores del municipio y a Javier Gendre Mella, segundo entrenador del equipo y técnico del conjunto infantil de fútbol sala.

Con estos galardones, instaurados en 2023, el Concello do Pino busca poner en valor el esfuerzo, la constancia y los resultados de los deportistas locales, además de reforzar su apuesta por el deporte base y el talento joven del municipio.

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