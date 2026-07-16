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Diario de Ferrol

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O Pino

A Festa do Galo Piñeiro celebra as súas vodas de prata con campións de Europa como pregoeiros e o espectáculo de Santi Serra

A cita, que se celebrará os días 1 e 2 de agosto no Pino, ofrecerá feira avícola, mostra cabalar, artesanía, gastronomía e actividades para toda a familia

Redacción
16/07/2026 11:44
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Unha edición pasada da festa
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A XXV Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar do Pino xa quenta motores para unha edición moi especial, a das súas vodas de prata. O Concello presentou a programación da cita, que se celebrará os días 1 e 2 de agosto cun cartel no que destacan os espectáculos de gran formato, a feira avícola, a mostra cabalar e numerosas actividades para todos os públicos.

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Nesta edición, o pregón correrá a cargo das rapazas e dos rapaces do Pino campións de Europa de fútbol gaélico nas dúas últimas tempadas, nun recoñecemento aos seus éxitos deportivos. O programa abrirase o sábado 1 de agosto co espectáculo 'Quimera', as 22.00 horas, da compañía Pablo Méndez Performance, mentres que o domingo ás 20.30 pecharase coa exhibición ecuestre 'Sin Límites', protagonizada polo prestixioso adestrador Santí Serra Camps.

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Ao longo do domingo desenvolveranse tamén a XXV Feira de Galos e Galiñas de Raza Piñeira Vivas, a Mostra Cabalar, a VI edición de Artesanía no Camiño, a concentración de coches clásicos, demostracións de oficios tradicionais, exhibicións de voo de aves rapaces, animación de rúa e unha ampla programación infantil.

A xornada incluirá ademais a tradicional degustación gratuíta de galo, o xantar popular e as probas ecuestres, nunha edición coa que o Concello do Pino celebra os 25 anos dunha festa declarada de Interese Turístico de Galicia e consolidada como unha das citas máis destacadas do verán na comarca.

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