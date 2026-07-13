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O Pino

La Xunta destina 51.000 euros a la contratación de tres trabajadores forestales en O Pino

Belén do Campo visitó el municipio para conocer el trabajo que realizan al amparo del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo

Redacción
13/07/2026 18:41
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este lunes el municipio de O Pino para conocer el trabajo que desarrollan los tres trabajadores contratados a través del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo, financiado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

El Ayuntamiento recibió cerca de 51.000 euros para financiar durante nueve meses estos contratos, destinados a labores de limpieza de montes, gestión de biomasa, mantenimiento de espacios naturales y otras actuaciones de prevención de incendios forestales.

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Durante la visita, Do Campo destacó que esta iniciativa busca facilitar una oportunidad laboral a personas desempleadas al tiempo que refuerza la protección del medio rural. En el conjunto de la provincia de A Coruña, el programa permitió contratar a 283 personas en 82 ayuntamientos, con una inversión superior a los cinco millones de euros.

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La delegada recordó además que la convocatoria de este año incorpora novedades como la figura del coordinador municipal de prevención de incendios en los municipios adheridos al convenio entre la Xunta y Seaga, con el objetivo de mejorar la planificación de las actuaciones preventivas.

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