La Xunta destina 51.000 euros a la contratación de tres trabajadores forestales en O Pino

3

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este lunes el municipio de O Pino para conocer el trabajo que desarrollan los tres trabajadores contratados a través del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo, financiado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

El Ayuntamiento recibió cerca de 51.000 euros para financiar durante nueve meses estos contratos, destinados a labores de limpieza de montes, gestión de biomasa, mantenimiento de espacios naturales y otras actuaciones de prevención de incendios forestales.

Chaián celebra esta fin de semana o 50 aniversario da Festa do Escalo Más información

Durante la visita, Do Campo destacó que esta iniciativa busca facilitar una oportunidad laboral a personas desempleadas al tiempo que refuerza la protección del medio rural. En el conjunto de la provincia de A Coruña, el programa permitió contratar a 283 personas en 82 ayuntamientos, con una inversión superior a los cinco millones de euros.

Santiago da luz verde a una urbanización en Vidán con 67 viviendas, 13 de ellas protegidas Más información

La delegada recordó además que la convocatoria de este año incorpora novedades como la figura del coordinador municipal de prevención de incendios en los municipios adheridos al convenio entre la Xunta y Seaga, con el objetivo de mejorar la planificación de las actuaciones preventivas.