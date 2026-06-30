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O Pino

O Pino convoca la segunda edición de su Concurso de Murales por la Festa do Galo Piñeiro

El certamen está dotado con 2.000 euros y decorará un muro de 33 metros del CPI Camiño de Santiago con obras inspiradas en el municipio y el Camino Francés

Redacción
30/06/2026 15:15
O alcalde e concelleiros do Pino inauguraron o mural acompaÃ±ados por tres peregrinos murcianos
O alcalde e concelleiros do Pino inauguraron o mural acompaÃ±ados por tres peregrinos murcianos
JUAN MARTINEZ
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El Ayuntamiento de O Pino ha convocado la segunda edición de su Concurso de Murales, una iniciativa de arte urbano que se celebra con motivo de la Festa do Galo Piñeiro, prevista para los días 1 y 2 de agosto.

El certamen está dotado con un premio de 2.000 euros, además del material necesario para la realización de la obra, y tiene como objetivo decorar un muro de 33 metros situado en el lateral exterior del CPI Camiño de Santiago, en la calle del Peregrino.

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Podrán participar personas residentes en España mayores de 16 años que acrediten experiencia en la realización de murales o grafitis al aire libre. Las propuestas deberán estar relacionadas con el propio municipio de O Pino como última etapa del Camino Francés o con la Festa do Galo Piñeiro, declarada de Interés Turístico de Galicia.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

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Un jurado formado por cinco miembros será el encargado de seleccionar la obra ganadora, que deberá estar finalizada antes del 31 de julio de 2026, aunque esta fecha podrá modificarse por acuerdo entre el Ayuntamiento y el artista.

El consistorio asumirá además los costes de la pintura, hasta un máximo de 1.000 euros, y facilitará los medios necesarios para la ejecución del mural, como escaleras y accesos a la zona de trabajo.

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