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Diario de Ferrol

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O Pino

O Pino pasará a facturar a auga cada dous meses e suspende a taxa de sumidoiros con efectos retroactivos

O pleno aproba cambios na ordenanza da auga, a cesión dunha parcela para vivenda pública e a delegación de sancións de tráfico na Xefatura Provincial

Redacción
26/06/2026 15:50
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Pleno de O Pino
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O Pleno do Concello do Pino aprobou por unanimidade a modificación da ordenanza da auga, que introduce o cobro bimensual dos recibos e ratifica a suspensión da taxa de saneamento e sumidoiros con efectos retroactivos desde o 1 de xaneiro deste ano.

Segundo explicou o goberno local, a medida permitirá unha mellor detección de incidencias no consumo e unha xestión máis eficiente por parte das persoas usuarias. A suspensión da taxa manterase mentres se completa o estudo de custos reais do servizo, que será asumido de forma provisional polas arcas municipais.

La conselleira María Martínez Allegue visitó este viernes las pasarelas instaladas en el trazado de la senda que conectará la Estación Intermodal de Santiago con O Milladoiro

La senda peatonal y ciclista entre la Intermodal y O Milladoiro entrará en servicio en agosto

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Mellora da ponte dos Mogos

O pleno tamén aprobou un convenio co Concello de Touro para solicitar unha axuda de 50.000 euros á Xunta para a mellora da ponte dos Mogos, cun orzamento total de 62.500 euros, así como a cesión dunha parcela en Arca ao Instituto Galego da Vivenda e Solo para a construción de vivenda protexida.

Finalmente, quedou ratificada a Conta Xeral de 2025, que pechou con un remanente positivo de tesourería de 1,86 millóns de euros.

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