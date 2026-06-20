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O Pino

O Pino abre la piscina municipal de Lameiro con reservas online y actividades de verano

La instalación funcionará todos los días de 12.00 a 20.00 horas e incorpora aquagym gratuito los viernes y cursos de natación para todas las edades

Redacción
20/06/2026 09:38
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l Concello de O Pino abrirá este sábado, 20 de junio, la Piscina Municipal de Lameiro, que permanecerá en funcionamiento durante toda la temporada estival en horario de 12.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo.

Las personas usuarias ya pueden adquirir sus abonos y entradas a través de la aplicación municipal y la plataforma de reservas online habilitada para la gestión del acceso a las instalaciones. 

Una vez registradas, podrán comprar bonos o entradas y reservar la franja horaria en la que deseen acceder a la piscina.

El acceso a las instalaciones continuará realizándose mediante sistema electrónico de control en la entrada principal. Además, se habilita una puerta auxiliar destinada a personas con movilidad reducida y acompañantes con carritos de bebé.

Tarifas y abonos

La entrada diaria tendrá un coste de 3,60 euros. Los bonos individuales para personas empadronadas en el Concello do Pino serán de 12 euros para adultos y 6 euros para menores de 16 años. En el caso de personas no residentes, los precios serán de 24,04 euros y 12,02 euros respectivamente.

Habrá también bonos familiares para personas empadronadas, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias durante el verano. Además, quienes residan temporalmente en el municipio durante el periodo vacacional podrán beneficiarse de las mismas tarifas que los residentes, previa comprobación de los servicios técnicos municipales.

Actividades de verano

La programación incluye cursos de natación para niños, niñas y personas adultas, que se impartirán de lunes a jueves de 12.30 a 13.15 horas, con grupos organizados por edad y nivel.

Como novedad esta temporada, la piscina incorporará sesiones gratuitas de aquagym todos los viernes de 18.00 a 19.00 horas, desde el 26 de junio hasta finales de agosto, con un máximo de 20 participantes por sesión.

Además, las personas titulares del Carné Xove podrán beneficiarse de un 25% de descuento en la entrada los jueves, previa acreditación.

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