Cincuenta mayores de O Pino participan en el programa Vai de Auga en el balneario de Cuntis

Eva Varela (primeira dereita) despediu ao grupo que acudiu ao última xornada ao balneario de Cuntis JUAN MARTINEZ

Un total de cincuenta personas mayores del municipio de O Pino participaron en el programa municipal Vai de Auga, una iniciativa de promoción de la salud y el envejecimiento activo que ha finalizado esta semana tras cinco salidas al balneario Acquaform Termas de Cuntis.

El programa, organizado por el Concello de O Pino, permitió a los participantes disfrutar de sesiones en el circuito lúdico-termal de las instalaciones, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y mejorar el bienestar físico y emocional de la población mayor.

El Concello asumió el coste del transporte en autobús, mientras que las personas usuarias aportaron una cuota de 70 euros para poder participar en la actividad.

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En la última jornada del programa, la concejala de Cultura, Eva Varela, se desplazó hasta el punto de salida para despedir al grupo y conocer de primera mano sus impresiones sobre la experiencia, que fue valorada de forma muy positiva por los participantes.

Los usuarios destacaron tanto los beneficios físicos de las sesiones termales, especialmente en la mejora de dolencias musculares y articulares, como el componente social de la iniciativa, que favorece la convivencia y el contacto entre vecinos.

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El programa Vai de Auga se consolida así como una de las actividades más valoradas por la vecindad de O Pino, al combinar el cuidado de la salud con la promoción del envejecimiento activo y la vida social de las personas mayores del municipio.

El Concello ha anunciado que continuará impulsando este tipo de iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población mayor.