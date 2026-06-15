El CPI Camiño de Santiago estrena un nuevo mural inspirado en Luis Seoane realizado por alumnado de la ESO

Los alumnos encargados de pintar el nuevo mural

El CPI Camiño de Santiago cuenta con un nuevo mural artístico realizado por el alumnado de 1º de ESO en el marco de la segunda edición de ‘Encontros con Seoane’, una iniciativa promovida por el Concello do Pino y el centro educativo para acercar a las nuevas generaciones la figura y la obra de Luis Seoane, Hijo Predilecto del municipio.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo el curso escolar bajo la coordinación del profesor de Educación Plástica Adrián Taracido, quien ha guiado al alumnado en un proceso creativo basado en la interpretación y adaptación del lenguaje artístico del reconocido creador gallego.

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En esta segunda edición, los estudiantes asumieron el reto de dar continuidad al mural realizado el año anterior. Si en aquella ocasión la obra representaba a una mujer sembrando, en esta nueva intervención la protagonista aparece recogiendo la cosecha, creando así una narrativa visual entre ambas composiciones y reforzando la idea de trabajo y vínculo con la tierra, elementos muy presentes en la obra de Seoane.

El mural ya puede contemplarse en uno de los muros exteriores del CPI Camiño de Santiago, convirtiéndose en un nuevo elemento de identidad para el centro educativo y en un escaparate del talento y la creatividad del alumnado.