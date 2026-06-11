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O Pino

O Pino abre la inscripción del programa 'Viaxando coa cativada' con ocho salidas gratuitas en verano

La iniciativa municipal, dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años, busca facilitar la conciliación familiar y ofrecer actividades de ocio educativo en julio y agosto

Redacción
11/06/2026 18:10
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Viaxando coa cativada en una salida al parque zoológico de Marcelle
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El Concello do Pino pone en marcha una nueva edición del programa ‘Viaxando coa cativada’, una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares y ofrecer a la infancia actividades de ocio educativo fuera del municipio.

La propuesta está destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años y se desarrollará a lo largo de los meses de julio y agosto mediante ocho salidas programadas todos los miércoles del verano. Las actividades incluyen excursiones de aventura, visitas a espacios naturales, jornadas recreativas y deportivas en la playa y propuestas de divulgación científica.

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Cada salida contará con un máximo de 50 participantes y será necesario un mínimo de diez inscripciones para su realización. Con el objetivo de que el mayor número posible de menores pueda beneficiarse de la iniciativa, cada niño o niña podrá asistir una sola vez a cada destino, indicando sus preferencias en el momento de la inscripción. Solo podrán repetir actividad de forma excepcional si quedan plazas libres.

Tendrán prioridad los menores que participen en alguno de los turnos de la Escuela de Verano u otros programas municipales de conciliación desarrollados durante este año, así como las personas empadronadas en el Concello do Pino.

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Las salidas se realizarán los días 8, 15, 22 y 29 de julio y los días 5, 12, 19 y 26 de agosto. En todos los casos, la concentración será a las 10:00 horas frente al CPI Camiño de Santiago, desde donde partirán los grupos participantes.

La actividad es totalmente gratuita y las familias interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 3 de julio a través del formulario disponible en la web municipal o recogiéndolo en las oficinas del Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

'Viaxando coa cativada' forma parte de las acciones impulsadas por el Concello do Pino para apoyar a las familias durante los periodos no lectivos y ofrecer alternativas de ocio educativo a la infancia.

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