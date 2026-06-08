Pontón llama a una movilización masiva en A Illa de Arousa contra Altri y la mina de Touro-O Pino

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó la participación masiva en la movilización prevista este domingo contra los proyectos de Altri en Palas de Reis y la mina de Touro-O Pino Archivo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a la "participación masiva" en la movilización que tendrá lugar este domingo en el municipio pontevedrés de A Illa de Arousa contra Altri y la mina de Touro-O Pino.

"Es muy importante que haya una movilización masiva para defender la ría de Arousa, para decir que no queremos la mina de Touro y que es necesario enterrar definitivamente el proyecto de Altri", ha señalado Pontón en declaraciones a los medios en A Illa de Arousa.

Allí, ha pedido a la Xunta que "deniegue" todas las autorizaciones y permisos al proyecto "de la macrocelulosa y paralizar el de la megamina que ahora presente resucitar a pesar de su grave afectación medioambiental".

A renglón seguido, la portavoz nacional del BNG ha recordado que los ciudadanos "ya consiguieron" con su movilización dar "un parón importante" al proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Reis, pero ha advertido que "si no le deniegan todas las autorizaciones y permisos, la pastera podría recuperarlo en un futuro".

Detenidas dos personas por una oleada de robos en garajes comunitarios de O Milladoiro Más información

En este contexto, ha considerado "importante" seguir con una movilización social para conseguir que "realmente se entierre el proyecto definitivamente".

Pontón también ha criticado el proyecto de la mina de Touro-O Pino, que fue rechazo en 2017 y que la Xunta "quiere resucitar ahora". "El hecho de que le de la calificación de proyecto industrial estratégico es la primera declaración de como el PP no está ni del lado de la gente del mar, ni de la que dice no a la mina de Touro", ha criticado Pontón.

También ha recordado que, en su momento, la mina tuvo una "declaración de impacto ambiental negativa" y, actualmente, lo que está sobre la mesa es "ese proyecto, pero más grande, ocupando más superficie y con la misma mina a cielo abierto".

Ante esto, Pontón ha preguntado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "si el viviría con su familia al lado de un depósito de residuos mineros que tiene 80 metros de altura y tres kilómetros de largo".

"Un gobierno responsable estaría cuidando el medio ambiente y esta ría, con un plan de regeneración integral, y no poniendo más amenazas sobre los hombros a toda la gente que vive de la ría de Arousa", ha incidido Pontón.