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O Pino

O Pino estrena su primer Torneo de Fútbol Sala los días 26 y 27 de junio

La competición, gratuita y dirigida a mayores de 18 años, reunirá a un máximo de 12 equipos en los pabellones de Reboredo y Lameiro

Redacción
05/06/2026 12:24
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El Concello do Pino ha puesto en marcha el I Torneo de Fútbol Sala del municipio, una nueva cita deportiva que se celebrará los días 26 y 27 de junio en los pabellones municipales de Reboredo y Lameiro.

La competición está dirigida a personas mayores de 18 años y comenzará en la tarde del viernes 26, prolongándose durante toda la jornada del sábado 27. El objetivo es fomentar la práctica deportiva, la convivencia y la participación entre los aficionados al fútbol sala de O Pino y de otros municipios del entorno.

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La inscripción será totalmente gratuita y los equipos deberán estar formados por un mínimo de siete jugadores y un máximo de doce. Además, el torneo contará con un límite de 12 equipos participantes, que serán admitidos por orden de inscripción.

Los partidos se disputarán en formato de dos tiempos de veinte minutos y la competición incluirá una fase de grupos y una fase final para decidir a los equipos campeones.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio y deberá formalizarse de manera presencial en el Área de Deportes del Concello do Pino.

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