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O Pino

El BNG de O Pino denuncia el grave deterioro de la Ponte das Canizas y reclama una actuación urgente

Los nacionalistas alertan del riesgo de derrumbe en uno de los tramos de una ruta de senderismo y llevarán la situación al próximo pleno municipal

Redacción
27/05/2026 11:54
El estado actual de la Ponte das Canizas
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El BNG de O Pino exige al gobierno municipal que inicie actuaciones urgentes para frenar el “gravísimo deterioro” de la Ponte das Canizas, especialmente afectada en sus pilares y situada en uno de los tramos de la ruta circular de senderismo Ponte das Canizas-Ponte de Carolo.

El portavoz municipal nacionalista, Xosé Luís Vidal Brocos, alertó del peligro que supone el estado actual de la infraestructura y advirtió de que podría producirse un derrumbe. “A ponte está a punto de caer e, ademais das perdas materiais, pode producirse unha desgraza xa que cada día son moitas as persoas as que a atravesan”, señaló.

El BNG recuerda que ya había reclamado la reparación de la ponte durante el anterior mandato, sin que desde entonces se realizasen trabajos de mantenimiento o reparación. Según denuncian, el deterioro continuó aumentando, especialmente tras los últimos inviernos húmedos y la subida del caudal del río.

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La formación nacionalista volverá a llevar la situación al pleno municipal después de que, aseguran, el gobierno local del PP no atendiese sus anteriores peticiones. “Os veciños levan anos comentando e avisando de que igual pode caer a ponte con risco para quen a atravesa pero o PP sigue mirando para outro lado”, afirmó Vidal Brocos.

El BNG también criticó la respuesta del alcalde, quien planteó abordar la situación conjuntamente con el Concello de Oroso para solicitar ayuda a la Xunta, pese a que, según remarcan los nacionalistas, la ponte se encuentra íntegramente en terreno municipal de O Pino.

La organización insiste en que seguirá reclamando una actuación inmediata para evitar riesgos y recuperar una infraestructura que consideran en un “pésimo estado”.

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