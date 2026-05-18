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O Pino

O Pino impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad con un convenio con Inserta Empleo

El acuerdo con la Once contempla programas de formación, orientación y empleo para mejorar la inserción laboral en el municipio

Redacción
18/05/2026 19:36
Mar Medeiros y el alcalde, Manuel Taboada Vigo, en la firma del convenio
La directora Mar Medeiros y el alcalde, Manuel Taboada, en la firma del convenio
JUAN MARTINEZ
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El Concello de O Pino apuesta por la inclusión laboral de las personas con discapacidad con la colaboración de Inserta Empleo, de la Fundación Once. El alcalde, Manuel Taboada, y Mar Medeiros, directora de Mercadotecnia Social y Convenios de la Fundación Once y del Área de Empresas, Alianzas y RSC-D de Inserta Empleo, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad del municipio.

Este acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el desarrollo de programas de formación, captación, derivación, orientación e inclusión laboral, con el objetivo de facilitar su acceso a un empleo de calidad.

Manuel Taboada destacó que este convenio “permitirá avanzar cara a un municipio máis inclusivo, accesible e comprometido coa igualdade de oportunidades e coa integración laboral das persoas con discapacidade”.

Por su parte, Mar Medeiros subrayó que se trata de una alianza especialmente relevante por su impacto en la inclusión laboral y social, y destacó su potencial de difusión gracias a la ubicación estratégica del municipio, punto de inicio de la última etapa del Camino de Santiago. “Este convenio permitirá que O Pino sexa non só a porta do Camiño de Santiago, senón tamén a porta da inclusión”.

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El convenio prevé el desarrollo de actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, asociaciones, tejido empresarial, centros educativos y ANPAs, fomentando experiencias inmersivas que permitan visibilizar las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día.

También incluye la colaboración con el tejido asociativo de O Pino para que la prestación de servicios a personas con discapacidad se canalice a través de las diferentes asociaciones que las representan.

Otro de los ámbitos de actuación será la accesibilidad en el Camino de Santiago a su paso por el municipio, mediante mejoras en la señalización específica y en la información dirigida a personas con discapacidad.

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