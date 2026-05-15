O Pino abre el plazo de inscripción para su Escola de Verán 2026 

Un grupo de la Escola de Verán del año pasado Cedida

El concello de O Pino abre el plazo de inscripción para la actividad Escola de Verán 2026, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Mujer y Bienestar Social con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo estival.

El programa está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años y se desarrollará del 22 de junio al 8 de septiembre, coincidiendo con las vacaciones escolares. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Pabellón Municipal y en los espacios exteriores del CPI Camiño de Santiago, en la localidad de Arca (O Pedrouzo).

La Escola de Verán se desarrollará de lunes a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas y estará organizada en seis turnos. El primero tendrá lugar del 22 al 30 de junio; el segundo, del 1 al 15 de julio; el tercero, del 16 al 31 de julio; el cuarto, del 1 al 15 de agosto; el quinto, del 16 al 31 de agosto; y el último, del 1 al 8 de septiembre.

El programa ofertará un total de 105 plazas en el mes de julio, 86 en agosto y 70 en los turnos de junio y septiembre. Para que la actividad se lleve a cabo será necesario contar con un mínimo de diez solicitudes.

En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, el Concello aplicará criterios de prioridad como el empadronamiento en O Pino, la situación laboral de los progenitores, la escolarización en centros del municipio y la renta familiar. También tendrán preferencia las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad y los hogares en situación de vulnerabilidad social.

Inscripción y precios

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el 17 de junio. La documentación podrá recogerse en las dependencias municipales, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o descargarse directamente desde la web del Concello de O Pino.

Los precios establecidos serán de 30 euros por quincena y de 60 euros por el mes completo en los turnos de julio y agosto. En el caso de los turnos de junio y septiembre, el coste será de 15 euros. Además, las familias numerosas contarán con un descuento del 20 % a partir del segundo hijo inscrito.

La lista de personas admitidas se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del concello. Las solicitudes que no obtengan plaza pasarán automáticamente a formar parte de una lista de espera.