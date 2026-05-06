El fútbol gaélico lleva a O Pino a lo más alto de Europa con dos títulos continentales

El Concello de O Pino recibió oficialmente a los campeones europeos de fútbol gaélico cadete Concello de O Pino

El Concello de O Pino rindió homenaje este martes a los jóvenes jugadores y jugadoras del municipio que se proclamaron campeones de Europa de fútbol gaélico en categoría cadete durante el European Féile 2026, celebrado el pasado fin de semana en Maastricht, en Países Bajos.

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y el concejal de Deportes, Borja Castro, ofrecieron una recepción oficial en el salón de plenos a los deportistas, acompañados por sus familiares y entrenadores, en un acto en el que les entregaron una medalla conmemorativa por el éxito conseguido.

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Durante la recepción, el regidor felicitó a los jóvenes por haber llevado “o nome do Pino no máis alto nun torneo continental” y tuvo además palabras de ánimo para la jugadora lesionada Claudia Iglesias. También trasladó una felicitación especial a Carla Suárez, reconocida como mejor jugadora del European Féile 2026.

La representación de O Pino formó parte de los equipos Supernova, en categoría femenina, y Lugh, en masculina. El conjunto femenino estuvo integrado mayoritariamente por jugadoras del municipio, mientras que el equipo masculino contó con la participación de David Souto, Brais Sandá e Iker Naveiro junto a jugadores de Friol.

Dos títulos europeos para Galicia

En el torneo disputado en Holanda, ambos equipos gallegos se enfrentaron a conjuntos procedentes de Alemania, Bruselas, Francia y Luxemburgo.

El Supernova femenino logró superar la fase de grupos tras sumar dos victorias y una derrota. Posteriormente venció al Agen A en semifinales y se proclamó campeón tras imponerse al Frankfurt en una final muy igualada.

Por su parte, el Lugh masculino completó un campeonato impecable y conquistó el título de forma invicta después de derrotar a Bruselas, Berlín y Luxemburgo, al que superó en la final por 11-7.

Además del éxito deportivo, Carla Suárez recibió el premio MVP del torneo por su rendimiento durante toda la competición.

La jornada concluyó con varias fotografías oficiales junto al alcalde y el concejal de Deportes, antes de que los jóvenes colocasen la camiseta utilizada en Holanda al Galo Piñeiro situado frente a la casa consistorial.