Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Pino

O Pino pregunta á veciñanza: que deporte queres practicar o vindeiro curso?

O Concello lanza unha enquisa para deseñar a programación deportiva 2026-2027 segundo os intereses de todas as idades

Redacción
08/04/2026 17:25
A consulta inclúe propostas para infancia, persoas adultas e familias, e permite achegar novas ideas para mellorar a oferta deportiva municipal
A consulta inclúe propostas para infancia, persoas adultas e familias, e permite achegar novas ideas para mellorar a oferta deportiva municipal
O Concello do Pino pon en marcha unha nova enquisa co obxectivo decoñecer as preferencias da veciñanza en relación ás actividades deportivas de cara ao curso 2026-2027. Esta iniciativa busca seguir mellorando e ampliando a oferta municipal, adaptándoa aos intereses reais da poboación.

A través desta consulta, o Concello pretende recoller información directa sobre os hábitos deportivos actuais, así como sobre as actividades que máis interesan a nenos e nenas, adolescentes, persoas adultas e familias. Deste xeito, poderase deseñar un programa máis diverso e axeitado ás diferentes idades e necesidades.

A enquisa inclúe diferentes bloques nos que se poden seleccionar actividades deportivas como bádminton, fútbol sala, natación, patinaxe, voleibol, ximnasia rítmica, zumba ou xogos predeportivos para a poboación máis nova. No caso das persoas adultas, recóllense opcións como pilates, ioga, cross training, circuítos funcionais, baile ou sendeirismo guiado, entre outras. Ademais, tamén se contempla un apartado específico de actividades familiares, como roteiros en bicicleta, xogos cooperativos ou sesións de ioga en familia.

Un dos aspectos destacados da enquisa é a posibilidade de achegar suxestións propias, co fin de incorporar novas propostas que respondan aos intereses da veciñanza e contribuír a mellorar tamén outros servizos relacionados co deporte, como o ximnasio municipal.

O Concello do Pino anima a toda a cidadanía a participar nesta enquisa, xa que a súa colaboración será clave para construír unha programación deportiva máis participativa e adaptada á realidade do municipio. A enquisa estará activa ata o luns 20 de abril.

Te puede interesar

A consulta inclúe propostas para infancia, persoas adultas e familias, e permite achegar novas ideas para mellorar a oferta deportiva municipal

O Pino pregunta á veciñanza: que deporte queres practicar o vindeiro curso?
Redacción
O Concello conta cun remanente positivo de 1,87 millóns de euros, dos que poderá destinar 857.000 euros a investimentos neste exercicio

O Pino aproba investir 532.000 euros en mellorar accesos, estradas e instalacións deportivas
Redacción
Diego Calvo comprobó las obras de acondicionamiento de la vía, destinadas a mejorar el drenaje y accesibilidad a los núcleos rurales

La Xunta supervisa las mejoras en el viario entre Louredo y el aeropuerto de Santiago
Agencias
El presunto vehículo

Investigan a un conductor por abandonar a un ciclista herido grave tras un accidente en O Pino
Eladio González Lois