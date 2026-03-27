O Pino aproba investir 532.000 euros en mellorar accesos, estradas e instalacións deportivas
O Pleno dá luz verde a modificacións de crédito financiadas con remanente de tesourería e avala a estrutura de custos do servizo de auga
O Pleno do Concello do Pino aprobou os expedientes de modificación de crédito para mellorar os accesos a núcleos de poboación, estradas e instalacións deportivas por un total de 532.000 euros. Estas obras financiaranse con remanentes de tesourería. O alcalde informou na sesión que tras liquidar o orzamento de 2025, o Concello ten un remanente positivo de tesourería de 1.869.677,43 euros.
Manuel Taboada explicou que deste remanente total de 1,87 millóns de euros o Concello só poderá gastar este ano 857.000 euros, segundo establece a lexislación vixente.
Na sesión ordinaria de marzo, a Corporación tamén aprobou a estrutura de costes do contrato de concesión do servizo de abastecemento de auga, rede de sumidoiros e depuración. Esta estrutura establece os porcentaxes das diferentes partidas de gastos para prestar o servizo de auga potable e saneamento (persoal, enerxía, mantemento e conservación, etc). Esta estrutura incluirase nas bases para sacar a licitación este servizo. O punto aprobouse por unanimidade.
A rectificación dun erro puntual no PXOM, para establecer correctamente a localización nos mapas da escola unitaria de Lardeiros, tamén foi aprobada por unanimidade.