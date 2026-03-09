Mi cuenta

O Pino

Desalojan una granja en O Pino tras una fuga de gas en un camión cisterna

Los bomberos de Arzúa y la Guardia Civil intervinieron en el operativo tras el aviso recibido por el 112 alrededor de las 10.30 horas

Agencias
09/03/2026 19:49
112 Emergencias
Los servicios de emergencias evacuarion el recinto de la explotación ganadera mientras se resolvía la fuga de gas
Una granja de O Pino (A Coruña) ha sido desalojada tras un escape de gas registrado en el recinto.

Según informa el 112, tuvo constancia de este suceso alrededor de las 10.30 horas. En concreto, fue un particular el que alertó de que se había producido un escape de gas en un camión cisterna que estaba en el recinto de la granja.

Tras recibir el aviso, el servicio autonómico de emergencias pidió la intervención de los bomberos de Arzúa y de efectivos la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el punto.

Una vez allí, y después de que fuera desalojado el recinto, los servicios de emergencia pudieron resolver la fuga sin que nadie se viese afectado.

