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Negreira

Detenido por robar cinco veces en un lavadero de coches en Negreira 

Efe
10/11/2026 10:22
Foto de archivo de la Guardia Civil
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La Guardia Civil de Negreira ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en un lavadero de coches, que llegó a asaltar hasta en cinco ocasiones.

El implicado, natural de Santiago de Compostela y con residencia en Negreira, tiene múltiples antecedentes por hechos de similar naturaleza contra el patrimonio, ha informado este martes el instituto armado.

La actuación se inició a raíz de las reiteradas sustracciones registradas en las instalaciones de un establecimiento de lavado y aspirado de vehículos.

Durante el transcurso de las pesquisas, los guardias civiles constataron que todos los sucesos respondían a un mismo patrón delictivo: el presunto autor violentaba los sistemas de cobro de las máquinas del recinto para apoderarse del dinero en efectivo que contenían en su interior, llegando a perpetrar estos asaltos hasta en cinco ocasiones.

El operativo culminó durante la mañana del pasado 2 de noviembre con la localización y arresto del sospechoso.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Negreira. E

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