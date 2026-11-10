Detenido por robar cinco veces en un lavadero de coches en Negreira 

Foto de archivo de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Negreira ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en un lavadero de coches, que llegó a asaltar hasta en cinco ocasiones.

El implicado, natural de Santiago de Compostela y con residencia en Negreira, tiene múltiples antecedentes por hechos de similar naturaleza contra el patrimonio, ha informado este martes el instituto armado.

La actuación se inició a raíz de las reiteradas sustracciones registradas en las instalaciones de un establecimiento de lavado y aspirado de vehículos.

Durante el transcurso de las pesquisas, los guardias civiles constataron que todos los sucesos respondían a un mismo patrón delictivo: el presunto autor violentaba los sistemas de cobro de las máquinas del recinto para apoderarse del dinero en efectivo que contenían en su interior, llegando a perpetrar estos asaltos hasta en cinco ocasiones.

El operativo culminó durante la mañana del pasado 2 de noviembre con la localización y arresto del sospechoso.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Negreira. E