Una conductora resulta herida en Negreira  tras salirse de la vía e impactar contra un muro

112 Emergencias

Una conductora ha resultado herida este miércoles tras salirse de la vía con su vehículo e impactar contra un muro en Negreira (A Coruña), según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El accidente se produjo sobre las 8.30 horas de este miércoles, en el lugar de Salgueiróns, cuando el 112 recibió el aviso por un vehículo que se había salido de la vía y había impactado contra un muro.

La conductora no podía salir, porque la puerta de su lado había quedad inutilizada y no conseguía alcanzar la puerta del copiloto, ya que no tenía mucha movilidad en una las piernas.

Al punto acudieron efectivos de los bomberos de Santa Comba, que lograron sacar a la conductora, y personal sanitario del 061, que atendió a la mujer. En el operativo también participó la Policía Local.