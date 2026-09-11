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Negreira

Buscan a un vecino de Campologo de 69 años desaparecido desde el jueves

José Manuel Baña Sieira fue visto por última vez en su domicilio y se dirigía en su vehículo a Negreira para comer con su hermano

Agencias
11/09/2026 16:49
Guardia Civil, Policía Local de Negreira y Protección Civil participan en el dispositivo de búsqueda del vecino desaparecido
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Guardia Civil, Policía Local de Negreira y Protección Civil han iniciado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un vecino de Campologo, de 69 años, que lleva desaparecido desde el jueves.

José Manuel Baña Sieira fue visto por última vez sobre las 12.00 horas del jueves en su domicilio. El hombre se desplazaba en su vehículo Citroën Xsara gris, matrícula C-1593-CF, en dirección Negreira para comer con su hermano.

El hombre, que mide 1,8 metros, tiene el pelo canoso y usa gafas, portaba un teléfono móvil, pero no contesta las llamadas.

El Ayuntamiento de Negreira ha pedido la colaboración de los ciudadanos y ante cualquier información piden contactar con la Guardia Civil (062) y con Protección Civil de Negreira (981 88 50 01 / 696 85 62 59).

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