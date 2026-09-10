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Negreira

La CIG pide investigar “a fondo” la muerte de un trabajador en una obra de Negreira

El sindicato asegura que el operario cayó desde un tejado y reclama esclarecer si se cumplían las medidas de prevención de riesgos laborales

Agencias
10/09/2026 15:14
La Inspección de Trabajo, técnicos del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral y la Policía Judicial acudieron a la obra tras el accidente mortal
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La CIG exige que se investigue "a fondo" el fallecimiento de un obrero en Negreira (A Coruña) para esclarecer las causas del accidente y pide que se tomen "las medidas necesarias si existe responsabilidad empresarial".

A través de un comunicado, la central nacionalista lamenta "profundamente" la muerte, ocurrida en una obra en Negreira, y traslada sus condolencias y solidaridad a familiares y compañeros.

Responsables de la federación de construcción y madera de la CIG visitaron este miércoles la obra en la que murió el trabajador para interesarse por lo acontecido. Allí, comprobaron que estaba inspección de trabajo, técnicos del instituto gallego de seguridad laboral y la policía judicial.

Fallece un trabajador tras caer de un edificio en construcción en Negreira

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"Al parecer el trabajador --de origen brasileño y afincado en Portugal según la información de la que dispone la organización sindical-- cayó desde el tejado" y "todo parece indicar que no disponía de las medidas de prevención necesarias", advierte la CIG.

La central denuncia la "situación precaria" en que se encuentran trabajando en las obras "muchos trabajadores extranjeros" en Galicia, "haciendo interminables jornadas con horas extras que no se les pagan, con importante riesgo para su salud e incluso para su vida".

Por eso reclama medidas a las administraciones "para que cese la explotación de trabajadores en las obras y en concreto de los extranjeros", que se garanticen condiciones dignas y "un escrupuloso cumplimiento de la legislación laboral y en materia de prevención de riesgos para terminar, de una vez por todas, con la lacra de los accidentes laborales en las obras".

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