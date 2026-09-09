Fallece un trabajador tras caer de un edificio en construcción en Negreira

Imagen de archivo de un edificio en obras Archivo Editorial El Ideal Gallego

Un operario que participaba en la obra de un edificio situado en la Avenida de Santiago, en Negreira (A Coruña) ha fallecido tras una importante caída, ha informado Emergencias.

A las nueve de esta mañana, el 112 Galicia recibió una primera llamada de aviso sobre un posible accidente laboral en un inmueble aún en construcción.

Fallece una nonagenaria en Ames al caer a un pozo Más información

La caída del trabajador motivó la activación de los recursos de emergencias necesarios, como la asistencia sanitaria urgente y la presencia del cuerpo de seguridad de la Policía Local.

También de los agentes de la Guardia Civil, que enviaron una dotación al lugar con el fin de recoger toda la información relativa a este siniestro en el ámbito laboral.

Con el paso de los minutos, el equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó el fallecimiento.