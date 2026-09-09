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Negreira

Fallece un trabajador tras caer de un edificio en construcción en Negreira

A las nueve de esta mañana, el 112 Galicia recibió una primera llamada de aviso sobre un posible accidente laboral en un inmueble aún en construcción

Efe
09/09/2026 12:59
Imagen de archivo de un edificio en obras
Archivo Editorial El Ideal Gallego
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Un operario que participaba en la obra de un edificio situado en la Avenida de Santiago, en Negreira (A Coruña) ha fallecido tras una importante caída, ha informado Emergencias.

A las nueve de esta mañana, el 112 Galicia recibió una primera llamada de aviso sobre un posible accidente laboral en un inmueble aún en construcción.

112 Emergencias

Fallece una nonagenaria en Ames al caer a un pozo

Más información

La caída del trabajador motivó la activación de los recursos de emergencias necesarios, como la asistencia sanitaria urgente y la presencia del cuerpo de seguridad de la Policía Local.

También de los agentes de la Guardia Civil, que enviaron una dotación al lugar con el fin de recoger toda la información relativa a este siniestro en el ámbito laboral.

Con el paso de los minutos, el equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó el fallecimiento. 

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