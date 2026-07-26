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Negreira

Excarcelan a una joven que quedó atrapada tras una colisión entre dos turismos en Negreira

Redacción Santiago
26/07/2026 11:29
112 Emergencias
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Una joven ha sido excarcelada por los equipos de emergencias tras quedarse atrapada en una colisión entre dos turismos, en Negreira.

Según ha indicado el 112 Galicia, recibieron el aviso a las 20.45 horas de este sábado y fue un particular quien alertó de la colisión entre dos vehículos, en el lugar de Portor, en el municipio de Negreira.

Además, en la llamada el particular advertía de que podría haber, al menos, una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos.

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Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Santa Comba y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez allí, los equipos de emergencia confirmaron que fue necesario utilizar material de excarcelación para liberar a una joven, para lo que retiraron dos puertas y el pilar central del vehículo. Tras ello, la herida fue atendida por el personal sanitario.

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