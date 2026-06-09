Negreira reúne a más de 40 chefs Michelin en la XII edición de Estrelas Solidarias no Camiño

Los cocineros en el Faro de Cabo Vilán, en Camariñas

La XII edición de Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago reunió el 8 de junio en la Finca Casa Barqueiro, en Gonte (Negreira), a más de 40 chefs y sumilleres de primer nivel, consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos solidarios más destacados de España.

El evento, que nació en 2014 a partir de una comida entre cocineros en torno a la familia Rial y a Juan Mari Arzak, celebra este año una edición especialmente significativa, ya que coincide con el 25 aniversario de Casa Barqueiro y con un homenaje al propio Arzak, considerado su impulsor desde los inicios. Los beneficios se destinan a la entidad Art for Dent.

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La edición 2026 reunió en Negreira a una amplia representación de la alta gastronomía de España y Portugal, con más de 70 Estrellas Michelin representadas. Entre los asistentes se encontraban figuras como Martín Berasategui, Paulo Airaudo, Elena Arzak, los Hermanos Torres, Nacho Manzano, Paco Roncero, Fina Puigdevall o Jesús Sánchez, además de chefs portugueses como Vítor Matos.

También participaron destacados cocineros gallegos como Manuel Costiña, Javier Olleros, Pepe Vieira, Lucía Freitas, Marcelo Tejedor, Áxel Smyth, Yayo Daporta, Miguel González, Fernando Agrasar o Rafa Centeno, entre otros, convirtiendo el encuentro en un punto de referencia del panorama gastronómico peninsular.

El evento contó además con la colaboración de asociaciones profesionales como Coruña Cocina, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Cocineiros Lugo, el IES Lama de Abade y miembros del Grupo Nove.

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El homenaje a Juan Mari Arzak estuvo muy presente durante toda la jornada. Según los organizadores, su figura fue clave para impulsar la creación del evento, tras su relación con los hermanos Rial y su papel como referente de la cocina española contemporánea.

La jornada incluyó showcookings, propuestas gastronómicas en directo, música y elaboraciones solidarias con productos de primer nivel procedentes de distintas empresas del sector alimentario, así como una amplia oferta de bebidas y vinos de Galicia, España y Portugal.

Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago volvió así a convertir Negreira en un punto de encuentro gastronómico, creativo y solidario de referencia internacional.