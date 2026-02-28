Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Negreira

Controlado el incendio en una cerería de Negreira

Efe
28/02/2026 14:16
Bomberos
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El incendio que ha afectado esta madrugada a una fábrica de velas situada en Negreira, en el lugar de Espesedo ha quedado controlado sin que se hayan visto personas afectadas.

Emergencias ha indicado que un particular llamó para alertar de lo sucedido a las cuatro y media de la mañana.

Desde el 112 Galicia se puso en marcha un dispositivo de intervención en el que participaron los Bomberos de Santa Comba y Cee, el GES de Brión, el cuerpo provincial de bomberos y la Guardia Civil.

Además, aunque no hay constancia de heridos, como medida de precaución, se informó al personal del Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias-061, así como al Servicio de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, al personal del Ayuntamiento, a la Policía Local y al Grupo de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Los bomberos del Xallas continúan trabajando en la extinción del fuego, que ya está controlado, si bien seguirán refrigerando la zona hasta lograr la completa extinción.

Según indicaron, ardió la nave principal de la fábrica, que colapsó por completo.

Arde un cobertizo pegado a una casa en Miño

Por otra parte, los bomberos de Betanzos han controlado también el fuego que se declaró al mediodía en un cobertizo pegado a una casa en Miño.

Los servicios de extinción intentan evitar que las llamas afecten a la vivienda y a un coche estacionado muy cerca, en el lugar de Cachufeira, en Callobre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Controlado el incendio en una cerería de Negreira
EFE
A función 'Globe Story'

Negreira e Outes acollen esta fin de semana as funcións de ‘Globe Story’ e ‘Zozobra’ dentro de Camiño Escena Norte
Eladio González Lois
A función 'Globe Story'

Negreira súmase ao Camiño Escena Norte coa representación de 'Globe Story', da compañía rioxana El Perro Azul
Eladio González Lois
El ideal gallego

La Xunta finaliza la transformación de la glorieta de la AC-546 en Negreira
Redacción