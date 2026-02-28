Controlado el incendio en una cerería de Negreira

Bomberos EC

El incendio que ha afectado esta madrugada a una fábrica de velas situada en Negreira, en el lugar de Espesedo ha quedado controlado sin que se hayan visto personas afectadas.

Emergencias ha indicado que un particular llamó para alertar de lo sucedido a las cuatro y media de la mañana.

Desde el 112 Galicia se puso en marcha un dispositivo de intervención en el que participaron los Bomberos de Santa Comba y Cee, el GES de Brión, el cuerpo provincial de bomberos y la Guardia Civil.

Además, aunque no hay constancia de heridos, como medida de precaución, se informó al personal del Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias-061, así como al Servicio de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, al personal del Ayuntamiento, a la Policía Local y al Grupo de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Los bomberos del Xallas continúan trabajando en la extinción del fuego, que ya está controlado, si bien seguirán refrigerando la zona hasta lograr la completa extinción.

Según indicaron, ardió la nave principal de la fábrica, que colapsó por completo.

Arde un cobertizo pegado a una casa en Miño

Por otra parte, los bomberos de Betanzos han controlado también el fuego que se declaró al mediodía en un cobertizo pegado a una casa en Miño.

Los servicios de extinción intentan evitar que las llamas afecten a la vivienda y a un coche estacionado muy cerca, en el lugar de Cachufeira, en Callobre.