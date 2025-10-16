Mi cuenta

Diario de Ferrol

Negreira

Negreira e Outes acollen esta fin de semana as funcións de ‘Globe Story’ e ‘Zozobra’ dentro de Camiño Escena Norte

A sétima edición do proxecto encara a súa recta final en Galicia coa presenza de compañías de A Rioxa e Asturias

Eladio Lois
Eladio Lois
16/10/2025 11:20
A función 'Globe Story'
A función 'Globe Story'
Cedida

Negreira e Outes converteranse esta fin de semana nos novos escenarios de Camiño Escena Norte, o proxecto de intercambio cultural que une ás artes escénicas de seis comunidades do norte peninsular. A cita, que afronta a súa penúltima fin de semana de programación en Galicia, traerá dous espectáculos de teatro que combinan humor, reflexión e unha posta en escena singular.

Humor e cine mudo en Negreira

O venres 17, ás 20.30 horas, o Auditorio Municipal Afonso Eanes de Cotón de Negreira acollerá a representación de Globe Story, da compañía rioxana El Perro Azul. A peza, pensada para todos os públicos, rende homenaxe ao cine mudo a través dunha historia de amor contada con ritmo trepidante, comicidade e música de piano en directo. As entradas teñen un prezo de 3 euros e poden adquirirse en woutick.es.

Reflexión sobre a “España cañí” en Outes

Dous días despois, o domingo 19 ás 20.00 horas, a Casa da Cultura de Outes recibirá Zozobra, unha coprodución das compañías asturianas La Roca Producciones e Acar Teatro del Mundo. O espectáculo, dirixido a público adolescente e adulto, preséntase como “unha labazada de teatro que axita rúas e conciencias, un xute humorístico e reflexivo da España cañí”. As entradas están dispoñibles en bandoticket.com por 5 euros.

