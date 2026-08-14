Dodro toma medidas ante la disminución de las reservas de agua
El Concello prohibirá llenar piscinas, lavar vehículos y regar jardines y huertas con agua de la red municipal
El Concello de Dodro adoptará medidas extraordinarias de ahorro de agua ante la disminución progresiva de las reservas del municipio, sumándose así a las medidas adoptadas en los últimos días por Santiago de Compostela, Brión y Ames para reducir el consumo y garantizar el abastecimiento.
Entre las restricciones anunciadas se encuentra la prohibición de llenar total o parcialmente piscinas privadas, así como el lavado de vehículos mediante manguera u otros sistemas que empleen agua de la red municipal. También estará prohibido regar jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales utilizando agua procedente de la red.
Estas medidas permanecerán vigentes hasta que la situación de abastecimiento permita retirarlas. El Concello difundirá además una serie de recomendaciones para ayudar a reducir el consumo de agua, como cerrar los grifos cuando no se utilicen, aprovechar la capacidad completa de lavadoras y lavavajillas, ducharse en lugar de bañarse o revisar posibles fugas.
También se aconseja cubrir las piscinas para reducir la evaporación y realizar el riego durante las horas de menor evaporación.
Desde el Concello de Dodro piden la colaboración de toda la vecindad ante una situación cuya duración todavía se desconoce y recuerdan que el objetivo de las medidas es preservar el abastecimiento de agua mientras persista la disminución de las reservas.