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Dodro

Dodro toma medidas ante la disminución de las reservas de agua

El Concello prohibirá llenar piscinas, lavar vehículos y regar jardines y huertas con agua de la red municipal

Redacción Santiago
14/08/2026 11:07
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El Concello de Dodro adoptará medidas extraordinarias de ahorro de agua ante la disminución progresiva de las reservas del municipio, sumándose así a las medidas adoptadas en los últimos días por Santiago de Compostela, Brión y Ames para reducir el consumo y garantizar el abastecimiento.

Entre las restricciones anunciadas se encuentra la prohibición de llenar total o parcialmente piscinas privadas, así como el lavado de vehículos mediante manguera u otros sistemas que empleen agua de la red municipal. También estará prohibido regar jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales utilizando agua procedente de la red.

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Estas medidas permanecerán vigentes hasta que la situación de abastecimiento permita retirarlas. El Concello difundirá además una serie de recomendaciones para ayudar a reducir el consumo de agua, como cerrar los grifos cuando no se utilicen, aprovechar la capacidad completa de lavadoras y lavavajillas, ducharse en lugar de bañarse o revisar posibles fugas.

También se aconseja cubrir las piscinas para reducir la evaporación y realizar el riego durante las horas de menor evaporación.

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Desde el Concello de Dodro piden la colaboración de toda la vecindad ante una situación cuya duración todavía se desconoce y recuerdan que el objetivo de las medidas es preservar el abastecimiento de agua mientras persista la disminución de las reservas.

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